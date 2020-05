Accoltellano un uomo in casa: denunciati due minori Indagini lampo della Polizia a Torre del Greco

Lo hanno trovato riverso a terra in stato di shock all'interno di un'abitazione. E' successo a Torre del Greco dove la Polizia è intervenuta dopo che era stata segnalata la presenza di una persona ferita in via Mortelle. I poliziotti, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima che ha poi riferito di essere stata accoltellata da due giovani dopo una lite in strada per futili motivi. Gli agenti hanno quindi rintracciato e denunciato due 17enni di Torre Annunziata per lesioni personali e porto abusivo di armi.