Maxi operazione anticamorra, 59 arresti 80 milioni di euro sequestrati. Colpiti i clan Puca, Verde e Ranucci di Sant’Antimo

Un’operazione che assesta un duro colpo ai clan camorristici operanti a Sant’Antimo e nei comuni limitrofi, in particolar i Puca, i Verde e i Ranucci, quella che ha portato i Sos ad eseguire una una misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti.

Secondo gli investigatori sarebbe stata svelata una fitta rete di 'cointeressenze' sia in ambito politico sia imprenditoriale, il che farebbe tremare anche la realtà dei colletti bianchi dei clan, spesso persone che hanno ruoli di rilievo nella società. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro.