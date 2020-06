Torre del Greco: armato di coltelli alla stazione della Circum Un uomo di 56 anni è stato denunciato

A Torre del Greco, un uomo di 56 anni ha provato ad eludere i controlli degli agenti del commissariato di via Sedivola, che però lo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di due coltelli, due cacciaviti ed una chiave fissa in metallo. Era con un'altra persona, entrambi sono stati notati in piazza della Repubblica. Hanno cercato inutilmente di allontanarsi, uno di loro, il 56enne è stato arrestato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.