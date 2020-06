Caivano: Carabinieri sventano un colpo con spaccata I ladri sono fuggiti speronando l’auto dei militari

L’intervento dei carabinieri ha sventato a Cavaino, un furto ad un negozio. I ladri avevano tentato il colpo con la tecnica della 'spaccata', che punta a svaligiare un’attività commerciale entrando sfondando una vetrina con un veicolo.

I ladri, sorpresi dai carabinieri, sono riusciti a fuggire dopo essersi scagliati con la loro auto contro quella dei militari. Gli uomini della tenenza di Caivano, allertati dal 112, sono intervenuti in Corso Umberto I all'altezza di un'attività commerciale. Sul posto c'era una station wagon di grossa cilindrata con a bordo uomini dal volto travisato. Una volta scoperti, i ladri hanno ingranato la marcia e a forte velocità sono andati a scontrarsi frontalmente con l'auto dei carabinieri prima di darsi alla fuga. Successivamente è stato constatato che la saracinesca era stata forzata ma che nulla era stato sottratto. La "gazzella" ha riportato gravi danni alla parte anteriore, mentre i militari se la caveranno con 10 e 7 giorni di riposo medico per contusioni e ferite varie. Sono in corso indagini al fine di risalire all'identità degli uomini a bordo dell'auto di grossa cilindrata.