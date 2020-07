Napoli: sequestrato un milione di filtri e cartine Gli articoli in vendita in alcuni negozi nei quartieri Mercato, Pendino e San Pietro a Patierno

Il mercato del falso e del contrabbando tocca anche gli articoli da fumo e non ci sono solo le sigarette di contrabbando ma anche cartine, filtri ed accessori prodotti senza alcuna autorizzazione e rivenduti a prezzi più bassi.

La Guardia di Finanza, nel corso di quattro operazioni a Napoli, ha sequestrato un milione circa di cartine, filtri ed altri accessori per sigarette pronti per essere immessi in commercio.

Gli articoli sono stati trovati in negozi gestiti da immigrati di nazionalità cinese e pakistana nei quartieri Mercato, Pendino e San Pietro a Patierno e venivano venduti ad un prezzo concorrenziale rispetto ai rivenditori autorizzati, evadendo l'imposta di consumo.

Dal 1 gennaio 2020 è stata introdotta con la Legge di Bilancio un'imposta di consumo per tutti i prodotti accessori dei tabacchi da fumo che possono essere venduti al pubblico esclusivamente da rivendite in possesso della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.