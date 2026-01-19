Napoli celebra San Sebastiano e il 165° Anniversario della Polizia Locale L'evento in piazza Municipio, ad officiare la funzione religiosa l'arcivescovo Battaglia

La città di Napoli si appresta a celebrare San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Municipale, con una serie di iniziative. Domani, martedì 20 gennaio il Corpo della Polizia Locale di Napoli celebrerà il 165esimo Anniversario della propria fondazione.

In piazza Municipio eventi in onore di San Sebastiano

A partire dalle 9.30 presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio, avranno inizio le celebrazioni. Ad officiare la funzione religiosa sarà il Cardinale Domenico Battaglia , Arcivescovo della città metropolitana di Napoli. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e di ringraziamento per il servizio svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio cittadino.

Patrono della Polizia locale: celebrazioni a Napoli con il sindaco Manfredi e il Prefetto

Alla celebrazione prenderanno parte le autorità civili e militari, tra cui il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.