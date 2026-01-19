Casa Riformista: Per amministrative in Campania sì al modello regionale La coordinatrice provinciale apre al tavolo programmatico proposto dal Movimento 5 stelle

"La primavera del 2026 vedrà al voto molti comuni della provincia di Napoli una delle tornate più vaste degli ultimi tempi. Un test elettorale importante che chiamerà alle urne città importanti come Portici, Ercolano, Sorrento, San Giorgio a Cremano. Casa riformista è disponibile al dialogo, riteniamo che sia estremamente importante l'istituzione di un tavolo programmatico proposto dal Movimento 5 Stelle".

E' quanto propone Marianna Mascolo, Coordinatrice Provinciale di Casa Riformista - Italia Viva. "Il modello da portare avanti è chiaramente quello del governo regionale, senza veti, con programmi seri e attenzione alle istanze dei territori si vincono le elezioni", aggiunge l'esponente di Casa Riformista.