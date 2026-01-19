Acerra, caso bonifiche: il consiglio comunale scrive alla regione L'appello: "Ampliare screening e monitoraggio qualità dell’aria"

Il consiglio comunale di Acerra scrive alla regione Campania: "Ha l’obbligo di fare le bonifiche". Ok anche alla delibera che chiede di allargare gli screening e ampliare il monitoraggio sulla qualità dell’aria.

E’ quanto ha stabilito l’assise che nella seduta di oggi ha approvato il provvedimento con il quale sollecita la regione Campania a dare immediata esecuzione alle sentenze del tar Campania che la obbligano, soccombente nei giudizi instaurati dal comune, ad intervenire con i fondi necessari alla rimozione dei rifiuti, messa in sicurezza e bonifica di diversi siti del territorio: si tratta dell’area di settembre, località Tappia, Porchiera Pantano, Lagno Gorgone e Via Muro di Piombo, oltre a completare il risanamento a Calabricito, già avviato dal comune.

Il documento è passato con 15 voti favorevoli e 5 contrari. Anche la delibera che fa propria la relazione dell’osservatorio sul termovalorizzatore è stata votata dai soli 15 esponenti di maggioranza, contrari i 3 membri di minoranza presenti.