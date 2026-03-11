Sannazaro, Fico: "Bene collaborazione tra istituzioni" Anche il Governatore soddisfatto dell' esito dell' incontro sul teatro

L’acquisizione del Teatro Sannazaro da parte dello Stato apre ufficialmente una nuova stagione per lo storico presidio culturale di via Chiaia. Alla decisione del Ministero della Cultura ha risposto con favore il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, definendo il percorso avviato un “incontro costruttivo e proficuo” tra le diverse istituzioni.

L’operazione, annunciata dal Ministro Alessandro Giuli, vede la Regione impegnata in prima linea sul fronte finanziario. "Abbiamo iniziato a stanziare nel bilancio 2026 un milione di euro", ha dichiarato Fico, sottolineando come queste risorse rappresentino un investimento iniziale necessario per le prime fasi del progetto di recupero. L'obiettivo dichiarato dalla nota regionale è quello di mettere in campo le azioni necessarie per restituire splendore a un luogo considerato parte integrante non solo della storia napoletana, ma del patrimonio culturale nazionale.

L'ingresso della proprietà pubblica garantirà una gestione coordinata della struttura, ponendo fine a un periodo di incertezza e permettendo interventi di manutenzione e rilancio artistico attesi da tempo. "Siamo al lavoro con determinazione", ha concluso il Governatore, ribadendo la massima collaborazione tra Palazzo Santa Lucia e il Dicastero della Cultura per accelerare il processo di riapertura e valorizzazione della "bomboniera" di via Chiaia.