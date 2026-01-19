Piantumazioni, bonifica a San Giovanni e sicurezza: Acampora dettaglia i lavori Proseguono attività di piantumazioni in città su tutti i territori delle rispettive Municipalità

“Come da cronoprogramma, continuano le attività di piantumazioni in città su tutti i territori delle rispettive Municipalità e gli interventi di potatura degli alberi d'alto fusto”. Così Gennaro Acampora, capogruppo Pd al Comune di Napoli che sui social dettaglia il lavoro svolto e gli interventi in corso d'opera per il verde cittadino.

I lavori a Napoli Est

“Sulla riqualificazione di Napoli Est – spiega l'esponente Dem - l’importante e attesa bonifica dell’ultimo tratto di costa di San Giovanni a Teduccio va rapidamente avanti: un macro intervento fortemente voluto dalla Giunta Manfredi, che rappresenta un concreto passo rilevante verso la nuova Storia di Napoli Est con conseguente restituzione ai cittadini degli arenili”.

Nuovo attraversamento pedonale in via Arno

Ed ancora “in via Arno, per dar seguito al programma di rafforzamento della sicurezza stradale in Città, nei pressi del Plesso Monsignor Alfano, è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato per la tutela e la sicurezza della platea scolastica e dei cittadini”.