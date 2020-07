S.Gennaro Vesuviano: 18enne investe 6 persone Una 27enne è morta, in gravi condizioni anche una 34enne

Ieri un 18enne è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver investito 6 persone a San Gennaro Vesuviano. Il giovane, incensurato, non sarebbe stato sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo investendo un gruppo di persone ferme davanti a un negozio di via Ottaviano.

Una 27enne è morta durante il trasporto in ospedale, in gravi condizioni anche una 34enne al settimo mese di gravidanza che ha partorito una bambina ora in terapia intensiva all'ospedale di Sarno.

In pericolo di vita anche un 32enne ricoverato presso il nosocomio di Castellammare di Stabia. In prognosi riservata altri tre ragazzi che non sarebbero in pericolo di vita.