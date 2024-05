De Laurentiis presenterà i due ritiri estivi: si attendono annunci sul futuro Giovedì la conferenza stampa con il patron per Dimaro e Castel di Sangro

Il Napoli è sempre più all'angolo, in attesa di sapere se riuscirà a piazzarsi almeno all'ottavo posto e quindi giocare la Conference League ed evitare i due turni supplementari di Coppa Italia. Dipenderà tutto dalla Fiorentina, che gli azzurri sfideranno venerdì sera in un vero e proprio scontro diretto, e che al momento hanno due partite in meno. Una la giocheranno oggi contro il Monza, l'altra la recupereranno a fine campionato contro l'Atalanta. Combinazioni che sfavoriscono il Napoli, che rischia seriamente di rimanere fuori dall'Europa e di rivedere la preparazione estiva, visto che la Coppa Italia inizia alla metà di agosto. I tifosi hanno ormai abbandonato ogni speranza: la prestazione contro il Bologna ha decretato il fallimento anche della terza gestione, quella di Calzona. Non resta altro che aspettare la fine del campionato, e soprattutto indicazioni sul futuro. Toccherà a De Laurentiis, che giovedì presenterà in conferenza stampa i ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro e che inevitabilmente dovrà spiegare su come sta lavorando per ricostruire il Napoli. Squadra allo sbando, con giocatori demotivati e contestati dal pubblico. Molto passa dal nuovo allenatore: il sogno resta Conte, ma si fanno i nomi anche di Gasperini, Pioli e Italiano. Toccherà al presidente far capire quali sono i piani per evitare un'altra estate di sofferenza a una tifoseria delusa e sfiduciata.