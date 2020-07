Napoli: sequestrate 24mila mascherine irregolari I Nas hanno trovato i dispositivi in un deposito all’ingrosso

I Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute hanno sequestrato circa 60.000 mascherine irregolari tra Napoli e Pescara.

I Carabinieri del Nas di Napoli, a seguito di un controllo presso un deposito all'ingrosso di dispositivi medici, hanno sequestrato circa 24.000 maschere poiché prive della marcatura CE. I dispositivi, provenienti dall'Asia, erano stati immessi sul mercato ma erano privi di istruzioni per l'impiego, per la manutenzione o altra indicazione in lingua italiana.