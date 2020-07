Scovato e arrestato a Malaga narcotrafficante latitane Antonio Todisco, 43 anni, era ricercato dal 2015.

Antonio Todisco, un narcotrafficante di 43 anni, ricercato dal 2015 e sfuggito alla cattura in un blitz della Guardia di Finanza di Formia, è stato arrestato oggi a Malaga, in Spagna, dai carabinieri del Nucleo Operativo del quartiere Bagnoli di Napoli e dalle autorità spagnole.

Il latitante si era rifugiato nella cittadina di Fuengirola dove è stato individuato grazie alla collaborazione delle autorità iberiche e della Divisione Sirene del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il 43enne deve rispondere di traffico internazionale di stupefacenti. Gli inquirenti hanno avviato la procedura per la sua estradizione in Italia.