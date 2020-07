Movida a Napoli controlli dei carabinieri I militari hanno agito nel centro storico e nei quartieri spagnoli

I carabinieri della compagnia Napoli centro insieme a quelli del reggimento Campania con il supporto del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano sono stati impegnati in un controllo a largo raggio nel centro storico della città e nei quartieri spagnoli.

Obiettivo del servizio la repressione dell'illegalità diffusa, il contrasto allo spaccio di droga e all'abuso di sostanze stupefacenti.

Arrestato per spaccio di droga un 41enne senegalese già noto alle forze dell'ordine.

Tre i parcheggiatori abusivi denunciati perché sorpresi nel centro storico con la recidiva nel biennio.

Controlli capillari anche nei vicoli dei quartieri durante la movida: 368 persone sono state identificate, di cui 120 pregiudicate

51 le contravvenzioni elevate per dimenticanza dei documenti di circolazione, per guida senza casco, per guida senza revisione, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per mancata copertura assicurativa e per guida senza aver mai conseguito la patente.

I controlli alla movida continueranno nei prossimi gioni e per tutta l'estate.