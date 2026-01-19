Napoli: agevolazioni veicoli elettrici e ibridi prorogate a fine 2026 Restano confermati l’accesso alle Ztl al costo di 30 euro l’anno

Il Comune di Napoli ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli elettrici e ibridi, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni. Restano confermati l’accesso alle Ztl al costo di 30 euro l’anno e le tariffe agevolate per la sosta sugli stalli blu, che varieranno in base all'Isee, con obbligo di utilizzo dell’app Tap&Park.

Le autorizzazioni per la sosta agevolata saranno rilasciate fino a un massimo di 1.500. "Un risultato possibile grazie al lavoro sinergico della Giunta comunale e della Commissione Mobilità, e soprattutto grazie alla grande disponibilità dell’assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza", dichiara Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità del Consiglio comunale di Napoli.