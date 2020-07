40 parcheggiatori abusivi con il Reddito di Cittadinanza Disposta la revoca del sussidio e la restituzioni delle somme percepite

I furbetti del Reddito di Cittadinanza sono ormai una costante delle cronache campane. Oggi infatti gli agenti del commissariato San Ferdinando di Napoli hanno notificato quaranta avvisi di conclusione indagini emessi dalla Procura partenopea per 40 persone che facevano i parcheggiatori abusivi e percepivano, contemporaneamente, Reddito di Cittadinanza

I destinatari degli avvisi, secondo quanto emerso dall'attività investigativa iniziata a dicembre 2018 e terminata nel dicembre 2019, lavoravano tra in via Chiatamone, Riviera di Chiaia, largo Vasto a Chiaia, via Nisco, via Orsini, via Carducci e via Fornari, nonché sul lungomare Caracciolo.

I controlli all'Inps hanno evidenziato che percepivano il sussidio. Disposta la revoca del reddito di cittadinanza e la restituzione delle somme indebitamente percepite.