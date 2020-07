Medico aggredito...a colpi di mozzarelle Paziente spazientita dall'attesa tira il prezioso alimento, simbolo della Campania, contro medico

Il leit motive è la violenza ai danni dei medici in servizio: una triste consuetudine in Campania.

La novità è rappresentata dall'arma, impropria, utilizzata per l'aggressione: mozzarella, alimento simbolo della Campania, tradizionalmente inoffensivo se non per la linea.

Ma parafrasando Guccini e la sua canzone ai fichi, che fanno bene ma non sempre, tipo finire sotto un camion di fichi “può far molto mal”, l'aggressore, una paziente dell'Ospedale del Mare in attesa di cure, ha optato per il metodo Guccini. Spazientita dall'attesa si è scagliata contro il medico in servizio, lanciandole contro le mozzarelle, sì, ma custodite in un contenitore: a prescindere dunque dal potenziale offensivo dell'arma impropria la dottoressa non ha riportato danni.

Sul caso indagano i carabinieri del Quartiere Ponticelli.