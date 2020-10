Castellammare: droga nascosta in casa in un pilastro Arrestati dai carabinieri padre, madre e figlio

A Castellammare di Stabia un 48enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Per concorso nello stesso reato sono stati fermati anche la moglie 47enne e il figlio di 26 anni.

Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato 250 grammi di marijuana confezionata in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, nascosto in un vano ricavato in un pilastro dell'abitazione e raggiungibile solo con una scala, è stato scoperto grazie al fiuto dei cani antidroga.

Nel corso della perquisizione la 47enne avrebbe provato a disfarsi di una parte della droga dal bagno, mentre il 26enne avrebbe tentato di eludere i controlli minacciando i militari. Sono stati tutti messi agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.