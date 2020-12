Giugliano, si apre voragine in strada: 50 famiglie isolate Duecento persone tra cui anziani e bambini sono in difficoltà

Il maltempo delle ultime ore ha causato molti danni e disagi nel napoletano, in particolare a Giugliano dove una 50ina di abitazioni sono rimaste in via Reginelle Licola isolate dopo che la strada di accesso ha ceduto.

La frana, secondo quanto riferisce il deputato Salvatore Micillo (M5S), componente della VIII commissione alla Camera dei Deputati, ha interessato il passaggio del vecchio acquedotto ormai dismesso, a nord della città, la pioggia ha ulteriormente aggravato una situazione già precaria. Ieri un nuovo crollo che ha impedito anche il passaggio pedonale. In serata vi è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo sgombero di una palazzina in prossimità della voragine.