Raid nella notte a Pomigliano: spari contro un’abitazione e tre auto Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

A Pomigliano d'Arco, in via Roma, nella notte sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro le mura di un’abitazione al civico 193.

Alcuni dei proiettili hanno colpito anche 3 auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano D’Arco.

Sono in corso le indagini in corso chiarire dinamica e matrice del raid. Non ci sono feriti. “Davvero molto strano che in un territorio come Pomigliano, totalmente avulso dalla camorra e dalla criminalità, come ha dichiarato a gran voce qualcuno, si verifichino episodi di questo genere.”- commenta il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli –“Sarcasmo a parte, ci auguriamo che si riesca al più presto a contestualizzare questo raid. Al di là dei motivi specifici, è chiaro che le stese sono sempre e comunque legate alla malavita e chi ne nega l’esistenza a spada tratta, mentre dovrebbe occuparsi di amministrare la città difendendola dalla criminalità, o è in malafede o delira.

Sulla camorra non si fa speculazione mediatica, la si combatte. Andare in giro con la scorta, temere anche per i propri cari, non è un lusso, non è un vantaggio ma una condanna.

Una condanna inflittami proprio per aver messo i bastoni tra le ruote ai clan che gestiscono le occupazioni abusive. Le speculazioni li fanno altri, quelli che negano l’evidenza.”.