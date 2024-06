Rione Traiano: bloccati dopo un lungo inseguimento e arrestati Le manette sono scattate ai polsi di due napoletani

Gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato due uomini a bordo di un’auto ed il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in tenuta Monte Sant’Angelo, i poliziotti li hanno raggiunti e non senza difficoltà, bloccati.

Pertanto, gli indagati, identificati per due napoletani di 34 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.