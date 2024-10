IL PIZZINO SPOT di Urgo: Beverly Hills Il Napoli come una bella villa americana ma di cui sono stati errati calcoli e metrature...

Dopo Empoli, del Napoli di Antonio Conte, penso sempre la stessa cosa: una squadra incompleta perché ne è stato sbagliato il progetto. Come una bellissima villa di Beverly Hills, fatta da uno dei più famosi architetti al mondo, costata anche un occhio della testa, ma di cui sono stati errati calcoli e metrature (dico a caso) e, a meno di escamotage comunque fittizi o transitori, la soluzione non sarà trovata se non mettendo di nuovo mano alla tasca (ammesso che la quadra sia ancora a portata di mano). La dimostrazione è tutta nell'orrore manifestato a Empoli per la sola assenza di un centrocampista.