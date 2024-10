L'arbitro di Cosenza - Juve Stabia: la designazione arbitrale del decimo turno Ai residenti della provincia di Napoli biglietti solo per il settore ospiti del "San Vito - Marulla"

Simone Galipò della sezione di Firenze arbitrerà il match Cosenza - Juve Stabia, valevole per la decima giornata di andata del campionato Serie B, in programma sabato allo stadio "San Vito - Gigi Marulla" con calcio d'inizio alle 15. Galipò sarà coadiuvato da Federico Fontani della sezione di Siena e da Lorenzo Giuggoli della sezione di Grosseto. Il quarto ufficiale sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Al VAR ci sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo con Federico Dionisi della sezione di L’Aquila AVAR.

La prevendita biglietti per il settore ospiti

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in seguito alla riunione del Gos che ha confermato le richieste del CASMS, di adottare la vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti, inizierà da domani, giovedì 24 ottobre, dalle ore 10:00 fino a venerdì 25 ottobre, alle ore 19:00 la vendita dei tagliandi per la gara Cosenza-Juve Stabia di sabato 26 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Per i residenti della provincia di Napoli sarà possibile acquistare esclusivamente i tagliandi presso il settore ospiti, che ha una capienza di 806 posti. L’acquisto dei biglietti é autorizzato presso tutti i punti di rivendita Vivaticket consultabili sul sito vivaticket.com. Il costo del tagliando é di Euro 16,00, inclusi i diritti di prevendita".