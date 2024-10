Appalti Pnrr e accoglienza migranti, arresti tra Lazio e Campania per corruzione L'indagine della Procura europea: nel mirino imprenditori e professionisti

Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per aggiudicarsi gli appalti dei lavori pubblici previsti dal Piano di ripresa e resilienza e per l'accoglienza dei migranti.

E' l'accusa contestata, a vario titolo, dalla Procura di Frosinone nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura europea. La Polizia di Roma (squadra mobile e direzione anticrimine) hanno dato esecuzione ad una serie di misure cautelari tra Napoli e il capoluogo frusinate.

Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, figurano imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, nonché funzionari e dipendenti di un Comune laziale.