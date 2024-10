Ordinanza anti prostituzione: carabinieri sanzionano cinque persone Il provvedimento adottato a Varcaturo nel napoletano

Continuano i servizi di contrasto alla prostituzione nella frazione Varcaturo di Giugliano in Campania. I carabinieri della stazione locale hanno sanzionato 5 persone, sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una parrocchia.

Per ognuna, oltre alla contestazione amministrativa prevista dalla recente ordinanza sindacale anche 500 euro di multa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.