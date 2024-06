Scontro tra moto, bilancio pesantissimo: un morto e due feriti gravi A perdere la vita un 28enne, in codice rosso altre due persone: indagano i carabinieri

Un morto e due feriti gravi in un incidente stradale a Villaricca: è il pesantissimo bilancio del sinistro avvenuto intorno alle 23 di domenica sera in via Palermo nel comune napoletano.

Uno scooter Brera X 125, con a bordo un 28enne e una 21enne, si èscontrato con una moto Bmw Gsx 1200 con a bordo un 35enne. L'impatto è stato violentissimo ed è stato costato la vita al giovane di 28 anni.

Trasferiti in codice rosso, ma non in pericolo di vita, gli altri due feriti: si tratta di un uomo e una donna, ricoverati - rispettivamente all'ospedale di Pozzuoli e al Cardarelli di Napoli.

La Procura partenopea ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica della tragedia: sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Marano.