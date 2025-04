Juve Stabia, Matteo Lovisa eletto miglior ds della serie C 2023-2024 Ennesimo riconoscimento per la società stabiese

Dopo la panchina d'oro conquistata da Guido Pagliuca, la Juve Stabia celebra un altro prestigioso riconoscimento. Il direttore sportivo Matteo Lovisa è stato votato come miglior direttore sportivo della serie C per la stagione 2023/2024. Il premio rientra nell'ambito della sesta edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi). L'evento, presentato nella giornata di giovedì presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si svolgerà il 5 maggio. "Complimenti direttore, da parte di tutta la famiglia gialloblù", il messaggio della Juve Stabia.