IL PIZZINO SPOT di Urgo: Aglio e fravaglio Le dichiarazioni di Giletti su Conte al Napoli sanno molto di rosicamento...

Massimo Giletti, giornalista, conduttore televisivo e tifosissimo della Juventus, alla domanda se temesse Antonio Conte al Napoli ha risposto: "Per me ha aspettato la Juve fino all'ultimo, ma la Juve deve aggiustare i bilanci e non può permettersi giocatori importanti come lui chiede. Conte ha trasformato la Juventus, oggi arriva con un calcio molto diverso rispetto a prima, ma per me farà bene al Napoli".

La replica sa molto di rosicamento, in alternativa può essere letta come un tentativo di portare sfortuna agli azzurri. A Napoli poi. Ma il tentativo si ritorcerà miseramente sul mittente.