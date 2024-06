Napoli: scacco alla movida al Vomero da parte della polizia I controlli su disposizione del prefetto di Napoli

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati Vomero, Vasto- Arenaccia, San Carlo- Arena, Pianura, gli operatori della guardia di finanza, con la collaborazione di personale della polizia locale, dell’Asl Napoli 1 e dell’Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e medaglie D’oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 300 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 112 veicoli e contestato 5 violazioni del codice della strada.

Ancora, sono stati controllati 25 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la presenza di personale non in regola elevando complessivamente sanzioni per oltre 37 mila euro; sono stati, altresì, sequestrati 110 kg di generi alimentari.