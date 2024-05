Napoli: allenamento con la visita di un ex azzurro a Castel Volturno Due calciatori da personalizzato in palestra, altri due da differenziato in campo

Ultimi giorni di allenamenti per il Napoli, al lavoro per la sfida che determinerà il sipario sulla stagione. Domenica (ore 18) gli azzurri ospiteranno il Lecce al "Maradona". Il gruppo partenopeo ha ricevuto la visita di Christian Maggio, calciatore del Napoli dal 2008 al 2018: l'abbraccio di Francesco Calzona e di tutta la squadra e lo staff per Maggio a Castel Volturno.

In 4 ancora non in gruppo

Accelerazione per il Napoli verso la gara contro i salentini con Mario Rui e Amir Rrahmani che hanno svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Differenziato, ma sul terreno di gioco per Victor Osimhen e Piotr Zielinski: l'attaccante e il centrocampista puntano a essere disponibili per quella che dovrebbe essere l'ultima gara in azzurro per il nigeriano e che sarà certamente l'epilogo nell'avventura all'ombra del Vesuvio per il polacco (Zielinski sarà ufficialmente un calciatore dell'Inter dal primo luglio prossimo).

Aspetti fisici e tattici, poi partitina a campo ridotto

Il Napoli ha sviluppato la sessione sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con attivazione e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto.