Il Napoli fa i conti con le bizze di Osimhen: la clausola è in pericolo La furiosa polemica con il ct della Nigeria non fa una bella "pubblicità" all'attaccante azzurro

Il Napoli deve fare i conti con le bizze di Victor Osimhen fino alla fine, anche quando - almeno in teoria - manca poco al suo addio. Ha fatto il giro del web la furiosa polemica dell'attaccante nei confronti del ct della Nigeria, Finidi George. Osimhen non ha esitato ad attaccare duramente il suo allenatore, una leggenda del calcio africano, che lo aveva criticato pesantemente, definendolo un esempio negativo. Strali via social di Osimhen, interrotti da un membro dello staff della nazionale che gli ha sottratto il telefono. Il danno ormai era fatto: rottura insanabile, con voci di dimissioni di Finidi George non confermate. Una preoccupazione per il Napoli, visto che Osimhen di certo non si sta facendo una bella pubblicità.

Non sembrano esserci le condizioni giuste, almeno al momento, per vedere un club inglese pronto a pagare la clausola di 120 milioni, visto che soprattutto in Inghilterra certi atteggiamenti sopra le righe sono mal tollerati. Tuttavia la partenza del nigeriano sembra scontata, col calciatore che sogna la Premier, ma sullo sfondo ci sarebbero anche il Paris Saint Germain e l'Arabia, che nelle prossime settimane potrebbe presentare al giocatore un contratto multimilionario. Il Napoli, intanto, si sta già guardando intorno per sostituirlo: complicata la pista Lukaku, col Chelsea che vuole cederlo a titolo definitivo, mentre il ds Manna chiede il prestito. Prende quota, invece, la soluzione Dovbik, l'attaccante ucraino del Girona, che accetterebbe il Napoli ma che ha una clausola da 40 milioni, cifra comunque alla portata del club partenopeo.