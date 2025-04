Anche a Monza rischio emergenza difesa: Buongiorno e Juan Jesus sono fermi Il brasiliano si è infortunato nella gara con l'Empoli, mentre è difficile il recupero del titolare

Subito ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la preziosa vittoria contro l'Empoli: corsa scudetto riaperta, con gli azzurri di nuovo a -3 dall'Inter e la prospettiva di un prossimo turno ancora favorevole, visto che la squadra di Conte sfiderà il Monza in trasferta. La squadra di Alessandro Nesta è in caduta libera e si avvia alla retrocessione aritmetica. Ma per il tecnico azzurro potrebbe esserci ancora emergenza in difesa. Dopo le assenze di Buongiorno e Di Lorenzo di lunedì sera, sabato potrebbe mancare ancora il centrale difensivo, al quale si aggiunge Juan Jesus. Il brasiliano si è fermato nel secondo tempo della gara contro l'Empoli per un problema muscolare che sarà valutato con esami nella giornata di domani. Sembra certa la sua assenza, con Buongiorno che invece resta da valutare. Si scalda Rafa Marin, l'oggetto misterioso di questo Napoli: fino ad ora mai titolare in campionato e con una manciata di minuti giocati. Conte, però, ritroverà il capitano Di Lorenzo e Anguissa a centrocampo, che lotterà per una maglia con Gilmour.