Somma Vesuviana: posa della prima pietra del nuovo asilo comunale La soddisfazione del sindaco: "Parchi e scuole sono la priorità di questa amministrazione"

“Domani posa della prima pietra del nuovo asilo nido comunale. Qualche mese fa avevamo inaugurato l’inizio dei lavori della scuola materna, domani inaugureremo l’inizio dei lavori dell’asilo nido comunale.

Una cittadella scolastica che sarà interna del primo, grande parco urbano della città, in via Giulio Cesare.

Sarà un parco grande che collegherà un pezzo del paese andando dalla zona di via mercato vecchio all’area archeologica e dunque fino al sito archeologico della Villa Augustea.

All’interno del Parco sorgerà una Cittadella Scolastica, della quale domani inaugureremo la partenza dei lavori per l’Asilo Nido, con scuola dell’Infanzia. Un Parco al cui interno ci sarà l’Orto Sociale che darà la possibilità alle scuole e alle associazioni di dare vita ad attività e laboratori che abbiano scopi sociali. All’interno del Parco avremo anche una camminata con visuale sulla Montagna e dunque sul Monte Somma, da una parte e sull’Area Archeologica dall’altra. Con il Parco Urbano nascerà anche in parcheggio. Diamo a Somma Vesuviana una nuova scuola. Parchi e scuole sono la priorità di questa Amministrazione”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Domani, mercoledì 16 Aprile alle ore 12 posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale che sarà parte della cittadella scolastica interna al parco urbano in via Giulio Cesare.

Saranno presenti oltre al sindaco, Salvatore Di Sarno, anche gli assessori, Giuseppe Auriemma, Ezio Micillo. Rosalinda Perna, il vice – sindaco, Mauro Polliere, i dirigenti e gli autori del progetto! Sarà presente anche l’architetto, Giuseppe Schiattarella, Funzionario – Responsabile Area Lavori Pubblici.