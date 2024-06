Buongiorno dice sì, l'accordo sembra più vicino Manna ha raggiunto l’accordo con l’agente del difensore. Ora bisogna convincere Cairo

Cairo chiude le porte, Manna le riapre. Il direttore sportivo del Napoli sta usando le chiavi giuste per portare Alessandro Buongiorno in azzurro. Il dirigente partenopeo sta facendo passi da gigante. Si sta muovendo bene nella giungla della Serie A perché desideroso di fare bene ma soprattutto per poter accontentare Conte. Il tecnico partenopeo ha esultato dopo aver saputo che Manna ha trovato l’accordo con Giuseppe Riso. Il manager del difensore si è detto soddisfatto della proposta del Napoli. E questo va a favore di De Laurentiis.?Che così si presenterà da Cairo con una certezza. Il presidente del Torino, purtroppo, sta cercando di alzare il valore del cartellino delragazzo. Va dicendo che non è in vendita dopo aver ammesso che con meno di quaranta milioni non lo fa partire. Manna ha messo sul piatto 35 milioni di euro più bonus. Bonus importanti che permetterebbero alclub granata di incassare altri soldi.

LA SCELTA. Buongiorno ha scelto il Napoli. Conte in azzurro è sinonimo di certezza ed è per questo che vorrebbe indossare la casacca degli ex campioni d’Italia. Massimo rispetto per il Torino, ma esibirsi al Maradona sarebbe tutt’altra storia. Anche perché con Conte si potrebbe addirittura puntare a vincere di nuovo il tricolore. E per Buongiorno sarebbe il massimo. Per lui, poi, ci sarà un contratto importante di cinque anni. Sarebbe un upgrade non indifferente e sicuramente potrebbe diventare ancora di più protagonista al centro della difesa a tre che sta studiando Conte. Il Napoli sta cercando di prendere anche Hermoso. E con Rrahmani già a disposizione, ci sarebbe una linea a tre molto forte. Buongiorno, impegnato agli Europei, è in continuo contatto con il suo manager per capire cosa vorrà fare Cairo. Ma di passi in avanti ne sono stati fatti.