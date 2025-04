Ercolano, in migliaia alla marcia per la legalità: "No alla criminalità" Il sindaco Buonajuto: "Centinaia di ragazzi puri e sorridenti laddove una volta c'erano i clan"

Una splendida giornata di sole ha accompagnato, ad Ercolano, la marcia per la legalità. Centinaia di giovanissimi studenti in corteo da piazza Pugliano al parco del Miglio d’Oro, lungo le strade che un tempo erano fortini dei clan della camorra e dove oggi risuonano i sorrisi e i volti puri dei ragazzi per trasformare le ferite del passato in opportunità di crescita e rinnovamento per il territorio.

"Con questo appuntamento vogliamo creare un’occasione di confronto e di riflessione sui temi della legalità, della giustizia e dell’ambiente”, ha dichiarato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. “La marcia rappresenta non solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, con i tantissimi arresti e lo smantellamento dei clan che per anni hanno oppresso la nostra comunità, ma anche un impegno collettivo verso nuovi obiettivi ancora più ambiziosi".

"È un momento di felicità e orgoglio, in cui tutta Ercolano si stringe per ribadire con forza il proprio “no” a ogni forma di illegalità e per costruire un futuro luminoso basato sui principi di giustizia e convivenza civile. Quest’anno in primo piano il rapporto tra genitori e figli e l’importanza di un patto educativo scuola-famiglia".