Klimatica Cesport Italia-Villa Aurelia: partenopei a caccia di punti preziosi Pallanuoto Serie B, si torna alla "Scandone" dopo 3 settimane

Torna alla Scandone dopo tre settimane la Klimatica Cesport Italia che sabato 5 alle 19.30 riceverà il Villa Aurelia per la quattordicesima giornata di campionato, direzione arbitrale affidata al signor Antonio Barra: si tratta di un’occasione importantissima per i ragazzi di Gagliotta per raccogliere punti preziosi in chiave salvezza contro un avversario diretto, il Villa Aurelia, fanalino di coda assieme al Basilicata, che però sta attraversando un importante percorso di crescita come testimoniano le ultime prestazioni.

Già nel girone d’andata la Cesport si è lasciata sorprendere al Foro Italico dai capitolini che ebbero la meglio in maniera piuttosto convincente, motivo per cui Femiano e compagni sono chiamati a sfoderare una prestazione con poche sbavature curando ogni minimo dettaglio per tutti e quattro i tempi; la prestazione dell’ultima gara contro la Roma Waterpolo lascia ben sperare sullo stato di forma della squadra, ma, ancora una volta, per fare bottino pieno contro il Villa Aurelia, servirà una prova maiuscola per evitare brutte sorprese.

La società coglie l’occasione per invitare a raccolta tutti i tifosi gialloblù alla Scandone per spingere la squadra verso la vittoria.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.