Circolo Posillipo, 4 giocatori convocati nell’Under 19 Pallanuoto, le convocazioni per i giovani atleti napoletani

Altra notizia importante in casa Posillipo. I giocatori del C.N.Posillipo Luca Izzo, Emanuele Miraldi, Leonardo Russo e Christian Renzuto Iodice sono stati convocati dal Tecnico della Nazionale Italiana Under 18 Christian Presciutti per il raduno che si terrà alla Piscina Scandone di Napoli dal 6 all’8 aprile 2025.

Grande soddisfazione per gli atleti rossoverdi, protagonisti con la formazione juniores del C.N.Posillipo allenata da Elios Marsili, in testa al Girone Sud del Campionato di pallanuoto.