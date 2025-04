Campionato del Mondo Cadetti e Giovani: si parte Lunedì inizia il torneo riservato alle categorie Under 17 e Under 20

Armi, passanti e maschera in sacca, tricolore in petto, ambizioni e sogni ben saldi in spalla. La stagione della scherma azzurra entra nel vivo con il Campionato del Mondo Cadetti e Giovani (under 17 e under 20). Solo una manciata di granelli di sabbia separa gli azzurrini dall’inizio del grande appuntamento poi, da lunedì 7, la clessidra dirà “Wuxi 2025”.

È un appuntamento che può dire tanto sui suoi protagonisti, in cui ogni dilettante mette tasselli fondamentali per diventare professionista, mentre qualcun altro già lo è. Il denominatore comune resta la passione per la pedana e quel sogno a cinque cerchi che passa per quella strada: senza scorciatoie, né troppi segreti.

La Campania sarà rappresentata, tra gli atleti, da Mariella Viale, sciabolatrice di San Sebastiano al Vesuvio, all’apice della categoria under 20 che scenderà in pedana il 7 e il 9 aprile per la prova singola e quella a squadre della categoria Giovani. La portacolori delle Fiamme Oro ed allieva della Champ Napoli, ha intenzione di godersi l’ultimo Mondiale giovanile ora che -afferma- “sono pronta a tutto. Sono state settimane molto dure emotivamente, ma non ho intenzione di farmi sovrastare dall’ansia. Ho acquisito tanta consapevolezza e so a cosa vado incontro”. In Cina la Regione sarà rappresentata anche da Mario Renzulli dt del Club Scherma San Nicola, scelto dal Ct Chiadò, e Carmine Carpenito, maestro di spada, nato sulle pedane del Circolo Nautico Posillipo ed ora Head coach negli States. Con Daniel Chirashnya il maestro napoletano farà ritorno sul palcoscenico mondiale, con i colori statunitensi.