Napoli, concentrazione alta per tornare a vincere in trasferta Conte sarà squalificato: niente conferenza in vista della sfida col Bologna

Una doppia seduta di allenamento per testare le condizioni di tutti, e notizie positive per Antonio Conte, che lunedì al "Dall'Ara" contro il Bologna ritroverà anche Spinazzola. Da capire se toglierà il posto a Olivera, anche se col ritorno al 4-3-3 sembra difficile. Anche Raspadori, col ritorno al vecchio modulo, dovrebbe rassegnarsi a partire dalla panchina e diventare utile a gara in corso. Intanto l'allenatore azzurro sarà squalificato, e per questo nel fine settimana non ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione di Conte.

Concentrazione al massimo, non solo per il tasso di difficoltà della sfida contro il Bologna, ma anche perché la squadra sente che la vittoria in trasferta manca ormai da quattro partite fuori casa. L'ultimo successo quasi 3 mesi fa, il 18 gennaio in casa dell'Atalanta. Un rendimento esterno che va subito raddrizzato, in quanto sarà difficile provare a superare l'Inter senza tornare a vincere in trasferta. E proprio i nerazzurri sabato saranno impegnati a Parma: Conte e gli azzurri seguiranno interessati sperando in un risultato favorevole.