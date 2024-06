Mario Rui e Politano, il futuro azzurro è incerto I due giocatori esperti del Napoli hanno la possibilità di poter cambiare squadra

Mario Rui e Politano potrebbero non vestire più la maglia azzurra. I due giocatori esperti del Napoli hanno la possibilità di poter cambiare casacca per la prossima stagione. Il terzino sinistro sembra aver fatto il suo tempo in riva al Golfo. Ed è per questo che potrebbe andare a giocare in Turchia. Ad attenderlo ci sarebbe Mourinho con il suo Fenerbahce. Il manager del calciatore sta valutando l’offerta ma naturalmente ne dovrà parlare con il Napoli. Se Conte ritiene incedibile il lusitano non se ne farà niente. Se, invece, gli darà il via libera allora si potrà pensare di farlo partire. E a quel punto si dovrà intervenire di nuovo sul mercato.

La Roma piace molto a Politano. L’esterno destro è nato nella Capitale e ha passato la gioventù nel settore giovanile giallorosso. De Rossi pare che abbia chiesto alla proprietà di sondare la posizione di Politano con il Napoli. C’è da capire anche in questo caso chi potrebbe essere eventualmente il sostituto. Da un po’ di giorni siparla con insistenza di Chiesa. Che potrebbe raggiungere Conte in azzurro. Il figlio d’arte, però, guadagna tanto e quindi potrebbe non essere preso in considerazione da De Laurentiis. Ma fino alla fine del mercato tutto può succedere.