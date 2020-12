Acerra, incendiate le auto dei vigili: "Attacco alla città" La camorra sfida lo Stato. L'incendio è doloso

Sono state incendiate nella notte due auto della polizia municipale di Acerra (Napoli) nel parcheggio antistante il Municipio. Sul fatto indagano gli uomini del Commissariato della polizia di Stato, che hanno anche provveduto a requisire le immagini del sistema di videosorveglianza. Secondo quanto si e' appreso, nel video sarebbero visibili due persone che scappano dal parcheggio e che potrebbero essere gli autori dell'incendio che dai primi accertamenti e' doloso. I vigili urbani, negli ultimi mesi, sono stati impegnati nella repressione dei reati ambientali, e nei controlli sul territorio, il che non esclude la pista di un atto intimidatorio.

L'incendio delle auto dei vigili urbani di Acerra e' "una sfida allo Stato che ovviamente reagira' e vincera'" ha detto il presidente del Consiglio comunale, Andrea Piatto, parlando di "un attacco alla citta', contro ognuno di noi", ed annunciando la costituzione parte civile in un eventuale processo agli autori di quella che sembra essere un'azione intimidatoria. "Al corpo di Polizia Locale - ha proseguito - agli ufficiali ed agli agenti, a tutti i dipendenti, voglio dire che non saranno lasciati soli. D'intesa con il sindaco, acquisite le informazioni utili e definitive, provvedero' a convocare la Conferenza dei capigruppo. Il Consiglio comunale, unitamente a sindaco e Giunta, ha sempre fatto e continuera' a fare la propria parte, affinche' si affermino legge e giustizia. Attendiamo fiduciosi il lavoro degli inquirenti e, ovviamente, la citta' sara' parte civile contro chiunque". Il sindaco Raffaele Lettieri ha sottolineato che "Acerra non indietreggia innanzi ad azioni intimidatorie"."Sicuramente - ha aggiunto - saranno le forze dell'ordine ad appurare la verita' ma se gli episodi di ieri sera sono l'effetto dei controlli effettuati sul territorio dai nostri vigili allora mi sento di mandare un messaggio chiaro. Acerra proclama il diritto e la legalita' a qualunque costo".