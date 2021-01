Morire a 31 anni tra le fiamme nel giardino di casa Tragedia assurda a Castellammare di Stabia

Una tragedia assurda quella che si è verificata nel napoletano a Castellammare di Stabia, dove una giovane donna è morta dopo essere rimasta ustionata tra le fiamme nel suo giardino di casa. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso immediato da parte dei sanitari del 118.

La donna era in condizioni disperate con ustioni su gran parte del corpo. Dopo le prime ore e il trasferimento in ospedale al Cardarelli purtroppo per la 31enne non c'è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'inidente. E' successo alla periferia del paese. E' stata la madre, disperata a dare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento. Ma ogni disperato intervento si è rivelato inutile.