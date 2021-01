Crolla il solaio, famiglia con disabile salva per miracolo Due anziani ottantenni e il figlio 50enne trasferiti in albergo, immobile inagibile

Crolla un solaio, due persone anziane e il loro figlio disabile salve per miracolo. Solo il caso ha evitato che il cedimento strutturale verificatosi in un appartamento di vico Trotti, nella parte antica di Torre del Greco, si trasformasse in tragedia. Al momento del dissesto, infatti, i due anziani di 82 anni e il loro figlio di 50 anni si trovavano in un'altra ala dell'immobile. Gli accertamenti dei tecnici preposti sono durati tutta la notte, mentre sul posto e' stata fatta intervenire anche un'ambulanza, utile a trasportare la donna con difficolta' di deambulazione. Dopo avere eliminato i pericoli immediati, i vigili del fuoco e il Comune hanno dichiarato l'appartamento inagibile. I tre componenti della famiglia sono stati trasferiti momentaneamente in albergo in attesa di una sistemazione piu' stabile.