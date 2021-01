Buttano 1 kg di droga dal balcone: arrestati due fidanzati La coppia all'arrivo dei militari ha provato a disfarsi della droga

Quando i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno deciso di bussare alla loro abitazione, troppo frequentata soprattutto durante il periodo di restrizioni, hanno gettato un chilo di droga dalla finestra per non farsi scoprire. Il "lancio" della marijuana, divisa in tre buste, è però avvenuto sotto agli occhi dei militari già sotto casa, che hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio i 2 fidanzati, 23 anni lui e 21 lei, entrambi incensurati.