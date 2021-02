Positivi al 23 per cento: Comune entra in zona rossa Chiuse le scuole. Troppi contagi

A Massa Librense Comune della penisola sorrentina dove sono gia' in vigore le restrizioni valide a livello nazionale per le zone rosse, il sindaco Lorenzo Balducelli ha deciso di inasprire le misure disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 27 febbraio. Il primo cittadino ha preso in considerazione un secondo 'alert' dell'unita' di crisi della Regione Campania relativo ai dati del periodo 8-14 febbraio. L'incidenza dei nuovi positivi e di 447,22 per 100mila abitanti, a fronte dei 166,13 calcolati su base regionale, e una percentuale di nuovi positivi del 23,08% contro il parametro regionale del 9,31%. "Nella giornata di ieri - ricorda il sindaco - l'unita' di crisi regionale ha raccomandato la massima attenzione per gli enti locali in merito alla diffusione della variante inglese del virus con una incidenza della stessa sul 25% dei casi. Davanti a questa situazione ho ritenuto necessario, oltre ai provvedimenti gia' adottati, di sospendere l'attivita' didattica in presenza di tutte le scuole".