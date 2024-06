Conte vuole Buongiorno: iniziata la trattativa con l'agente Il difensore del Torino è il rinforzo ritenuto ideale per il Napoli del nuovo allenatore

In attesa di cominciare gli allenamenti, col raduno previsto tra l'8 e il 9 luglio, Antonio Conte ha in mente il suo nuovo Napoli. La priorità dell'allenatore non è l'attacco, ma la difesa. Anche il tecnico pugliese ha visto la squadra azzurra prendere gol per 18 partite consecutive nella seconda parte della stagione, chiudendo il passivo a ben 66 reti subite. Numeri che spiegano il deludente decimo posto con cui il Napoli ha chiuso il campionato. Conte sa che il primo problema da sistemare è proprio la difesa: in attesa di capire quale modulo utilizzerà, è prioritario almeno un rinforzo di livello.

Il prescelto dovrebbe essere Alessandro Buongiorno del Torino, attualmente pronto a giocare gli Europei con l'Italia. Il 25enne, cresciuto nel vivaio granata, è pronto al salto di qualità dopo due stagioni in crescendo. Può giocare sia con la difesa a quattro che con quella a tre, e sarebbe la prima richiesta dell'allenatore del Napoli. Si vocifera anche di un incontro tra i due, e sono confermati i contatti tra il ds azzurro Manna e gli agenti del difensore. L'obiettivo è trovare un accordo da portare al Torino, per provare a convincere il presidente Cairo. Il Napoli è pronto a spendere 40 milioni, ma la richiesta del presidente granata sarebbe molto più alta: ecco perché non sarà una trattativa facile.