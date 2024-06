Extracomunitario accoltellato alla schiena a Napoli: è grave La polizia sta facendo piena luce sul grave episodio

Accoltellato alla schiena, grave extracomunitario. Sono in corso le indagini della polizia sull'ennesimo accoltellamento tra stranieri nel centro di Napoli. L'episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi in piazza Guglielmo Pepe, alle spalle di Porta Nolana. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale del Mare, dove sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponticelli per avviare le indagini. L'uomo, sprovvisto di documenti, è tuttora ricoverato con prognosi riservata per le gravi ferite riportate alla schiena.