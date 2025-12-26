Napoli, il campionato ha ancora delle risposte da dare Prima della Supercoppa gli azzurri hanno perso malamente a Udine: a Cremona serve il riscatto

Il campionato, almeno per quanto riguarda Napoli, Inter, Bologna e Milan, si è fermato per un turno. E in attesa dei recuperi, per sistemare le gerarchie in vetta, si torna in campo a partire da domani per la 17esima giornata. L'obiettivo degli azzurri è dimenticare la sconfitta di Udine, le cui nubi sono state allontanate dal trionfo in Supercoppa. Ma quella parentesi è ormai chiusa: la squadra di Conte, togliendo la competizione in Arabia, è reduce da due sconfitte consecutive - in Champions e in campionato - senza segnare e con due prestazioni opache.

Per questo la richiesta di Conte è di chiudere il 2025 con un altro segnale di rinascita dopo la conquista del secondo trofeo nell'anno solare. A partire dalla gara di Cremona di domenica alle 15, il Napoli è atteso entro fine gennaio da altre otto partite: un ciclo molto intenso che vedrà anche due gare di Champions, con la qualificazione ai playoff tutta da conquistare. Ecco perché Antonio Conte dovrà mettere mano al turnover: contando anche sull'ormai prossimo rientro di Lukaku, bisognerà alternare i giocatori, ma senza derogare al 3-4-2-1 che sta dando ottime sensazioni. Proprio Hojlund uno dei candidati a un turno di riposo, così come l'altro eroe di Supercoppa, David Neres.