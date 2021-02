E' morto il boss della camorra Raffaele Cutolo Fu soprannominato "O Professore". Storico fondatore bella nuova camorra organizzata

Raffaele Cutolo, il boss della camorra a capo della Nuova camorra organizzata, e' morto oggi all'età di 79 anni nell'ospedale di Parma. L'anziano boss era ricoverato nel reparto sanitario dell'istituto di pena da diversi giorni in gravi condizioni.

Raffaele Cutolo era nato a Ottaviano il 4 novembre 1941. Storico fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata.

Ha girato diverse carceri italiani tra cui Ariano Irpino in Campania. Qui in modo particolare, il padrino che all'epoca aveva 44 anni, denunciò egli stesso di essere stato vittima di due tentativi di avvelenamento. I fatti risalgono all’inverno del 1985. Fu poi trasferito per motivi di sicurezza ad Avellino. Ma da allora il boss ha sempre preferito prepararsi da solo il caffè utilizzando buste sotto vuoto spinto, non fidandosi mai di nessuno.

Nel 2000 venne trasferito nel penitenziario di Novara e dal 2007 al 2011 è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, nell'ex cella di Bernardo Provenzano. Poi ancora nel carcere di massima sicurezza di L'Aquila ed infine in quello di Parma.

Aveva due fratelli, Pasquale e Rosetta Cutolo. Fu soprannominato "O Professore" dai suoi compagni di carcere, perché l'unico tra di loro capace di leggere e scrivere.

l 19 febbraio 2020 venne ricoverato all'ospedale civile di Parma per una crisi respiratoria in concomitanza con l'esplosione della pandemia. Venne poi dimesso ad aprile. Quadro clinico sempre precario. Le sue condizioni si erano particolarmente aggravate negli ultimi giorni. come così come confermato alla stampa dall'avvocato Gaetano Aufiero.

Sua moglie vista la gravità della situazione aveva ottenuto un permesso per un colloquio speciale. Voleva vederlo prima che spirasse, ma non ce l'ha fatta. I funerali del boss si terranno molto probabilmente in forma privata. Non sono state ancora stabilite tutte le modalità.